文件曝光fb內部測試 證演算法「導人向激進」

37歲的fb前產品經理豪根（Frances Haugen）本月初上國會參議院聽證會大爆fb唯利是圖，不惜漠視其演算法加劇分化和負面思想的問題。多家傳媒從豪根手中取得文件後集體分析，並於上周五聯合發表新一輪報道。報道指出，fb內部研究文件指公司深知其應用程式和服務對人們造成的損害，但不單止沒有公開承認，亦沒有嘗試修正。

明知問題拒認 未嘗試修正

美國全國廣播公司（NBC）報道，fb於2019年夏天進行一項實驗，研究人員模擬一個名為史密斯（Carol Smith）的白人母親開設帳戶，登記時自稱是來自美國北卡羅萊納州的保守派，並點選了「對政治、育兒有興趣」、「基督教」等選項，然後點選追隨時任總統特朗普和被視為保守派的傳媒霍士新聞。文件顯示，雖然「史密斯」從未表示對陰謀論有興趣，但在帳戶開設短短2日內，fb就在其個人頁面向她建議加入與陰謀論組織QAnon相關的極右群組。史密斯沒有理會，但fb演算法續將相關資訊灌輸給她，一周內其帳戶就充斥那些涉嫌違反fb守則的組織之貼文和專頁，包括「極端、陰謀論式和令人驚嚇的內容」。

fb反駁指核心假定錯誤

根據曝光文件，除了史密斯，fb研究人員在2019至2020年間也創製其他「測試用戶」帳戶，以了解fb透過其建議系統誤導和分化用戶的情况。研究小組在報告稱，測試持續發現fb將一些用戶推向極端，直至去到充斥暴力陰謀論的狹窄角落內，有一小部分人因此被激進化。

fb發表聲明，稱有關報道的核心假定錯誤，強調雖然fb要賺錢，但如果認為這是要用人們安全和福祉去換取，是誤解fb商業利益所在。發言人說：「雖然這（史密斯）只是一個虛構用戶的研究，但這正是公司致力改善系統、協助為我們決定移除QAnon的一個完美例子。」

文件顯示，到去年夏天，fb仍是數以千計合共有數以百萬計粉絲的QAnon組織專頁之「宿主」，直至後來備受爭議才封鎖這些專頁。文件引述一名早前離開fb的研究員質疑fb行動速度太慢，「我們超過一年前已知道，我們的建議系統可以很快令用戶墮進陰謀論和組織的方向」。

Twitter認演算法助長右翼 承諾改善

網絡監察智庫「史丹福互聯網觀測平台」（SEI）技術研究經理迪雷斯塔（Renée DiResta）說，這些文件相當於確認外界研究人員多年來所指、但fb一直否認的演算法問題，「fb基本上就是協助組成一個教派」。

另一社交平台Twitter上周五（22日）發表27頁報告，承認分析過7個國家（英美加法德日和西班牙）民選官員的貼文後發現，其演算法在德國以外6個國家，都傾向推高右翼政客的言論，右派傳媒的報道亦似乎獲較多重視。Twitter表示未知其演算法出現偏差原因，但承諾會改善。

（NBC/衛報/紐約時報）