德銀前員工揭LIBOR弊案 15.6億吹哨賞金破美紀錄

CFTC：吹哨人及時供原始資訊

監管美國衍生產品市場的CFTC表示，該獎金是獎勵對一項「公開調查」起重要作用的「及時原始信息」提供者，稱吹哨人提供的資料促成「一個美國聯邦監管機構和一個外國監管機構成功採取一項執法行動和兩項相關行動」。CFTC沒公開吹哨人及其僱主身分，也沒透露相關監管行動，但報道引述知情人士稱，這筆獎金與數年前德銀被揭參與操縱LIBOR有關。

LIBOR是指位於倫敦的大型國際銀行互相拆借短期貸款的利率，其後發展成按揭、信用卡、私人貸款等利率的基準。美國聯邦存款保險公司（FDIC）2014年起訴德銀等16家銀行在2007年8月至2011年中期操控LIBOR。2015年，德銀與美國和英國監管部門達成和解，同意支付共25億美元（約195億港元）罰款。事件令LIBOR的代表性備受質疑，英國金融行為監管局（FCA）2017年宣布，今年底後不再要求報價銀行提供LIBOR報價，代表LIBOR將走進歷史。

律師事務所Kirby McInerney發聲明表示，獲2億美元獎金的吹哨人是其客戶，說該客戶「2012年提供了廣泛資訊、文件、交易資料」，觸發CFTC和外國監管機構就「全球銀行使用的重要金融市場基準涉被操縱」一事展開調查。該律師事務所合伙人科韋爾（David Kovel）說：「操縱金融市場基準，是操縱者犧牲市場參與者利益以自肥。」

該律師事務所指出，該筆2億美元獎金是美國按《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act）規定成立的吹哨人獎金計劃開始以來的最大筆獎金。該項在2010年生效的法案規定，在針對被指金融不當行為的公司收取的罰款或達成的和解金額中，吹哨人可獲10%至30%。

詫異高額獎金 律師憂不可再

多名專門代表吹哨人的美國律師對今次獎金之多感詫異，擔心之後是否還有錢獎勵吹哨人。《華爾街日報》今年5月曾報道，因CFTC或向一名德銀前高層支付逾1億美元（7.8億港元）獎金，其吹哨人獎金計劃資金將耗盡，國會其後通過撥款法案確保計劃延續。

（金融時報/路透社/華爾街日報）