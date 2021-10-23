美情報評估報告首將氣候變化掛鈎國家安全

美國總統拜登今年1月下令國家情報總監辦公室（ODNI）就氣候變化問題製作「國家情報評估」（NIE，美國情報部門就特定國安議題製作的權威前瞻報告），華府周四公布解密版本。這份報告建基於來自聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）、美國國家氣候評估報告（NCA，聚焦於氣候變化議題的跨部門科學報告）和美國各政府部門的「科學研究、建模和預測之廣泛共識」，預測去到2040年的趨勢。

財政部：全球暖化為金融系統新威脅

報告預測各國未能達成限制全球氣溫上升1.5℃的承諾，並在2030年前後超過該目標界限。報告指出，不合比例地受到氣候變化影響的貧窮國家將要求富裕國家提供支援。然而，溫室氣體排放全球第一和第四的中國與印度，料難以停止燃煤；國家預算依賴化石燃料出口的俄羅斯和中東國家，亦會因政經顧慮繼續拒絕快速過渡至零碳世界。

另外，美國財政部轄下金融穩定監督委員會（FSOC）周四亦發表報告，指氣候變化是對美國金融系統穩定的新威脅。報告指出，氣溫上升引發颶風、山火和洪水等更多自然災害，造成財產損毀、收入損失和商業活動中斷，可能改變房產估值方式。

報告又承認，低收入社群和有色人種缺乏資源保護財產和承受收入損失，將更受氣候變化帶來的風險所影響。

（華爾街日報/紐約時報）