美反情報官籲企業學界防範中國 稱五大科技為保超級大國地位關鍵

重點保護AI半導體等範疇

國家反情報與安全中心（NCSC）署理主任奧蘭多（Michael Orlando）表示，他已將重點保護的科技範疇收窄到人工智能、量子計算、半導體、生物科技及自主系統（autonomous systems，例子包括水底無人機和手術機械人）。奧蘭多指出，美國一旦在上述範疇失去領導地位，美國的超級強國地位將黯然失色。

《華爾街日報》指，奧蘭多將範疇收窄，似是調整而非背離特朗普政府力阻中國竊取美國技術、研究成果及其他專有資訊的政策。

奧蘭多表示，雖然點名提及中國和俄羅斯，但並非針對中國和俄羅斯人民，只是針對兩國政府的所為，亦無意提倡與中國經濟全面脫鈎。他又認為吸引外國人才，包括學生，對保持美國在五大範疇的競爭力至關重要。

力阻中國收集生物數據

奧蘭多又宣布設立新職位，委任聯邦調查局探員及生物安全威脅專家愛德華‧尤（Edward You，譯音）擔任負責新興與顛覆性技術的國家反情報官。愛德華‧尤說希望喚起公眾關注，中國正試圖發展世界最大的基因及生物資訊數據集，指其威脅遠超個人私隱。他舉例說，華大基因等中國公司一方面通過提供基因測試服務，持續收集全球生物數據，另一方面中國政府卻阻止他人取用中國人的數據，形容是「單程路」，令其他國家「蝕底」。

為增加北京取得美國技術和數據的難度，奧蘭多表示他們已開始主動出擊，向美國商界和學界介紹中國和俄羅斯規模日增的收集美國尖端研究資料工作，警告若與中國在關鍵科技上作交流存在風險，亦會教育美企，令他們知道中國企業與政府、軍方及情報部門的千絲萬縷關係。奧蘭多表示，主動「落區」的另一目的，是要確保美國企業不會協助提供會令中國企業稱霸的美國技術，「我們無法承受在那些領域失去最高地位的損失，故這種程度的外展活動是值得的」。

（華爾街日報/金融時報）