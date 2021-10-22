韓試射自家製火箭 未竟全功 火箭完成分離 模擬衛星未能入軌

2010年起韓國航空宇宙研究院（KARI）研發百分百國產火箭，參與的本土企業、廠商總約300間，包括LIG Nex1、韓華航空，整個項目耗資18億美元（約140.4億港元）。「寰宇」號火箭全長47.2米，重1500公斤，屬一枚三節式液態火箭：第一節有4個75噸級液體燃料火箭引擎，第二節有1個同級引擎，第三節有1個7噸級火箭引擎。

300韓企參與打造「寰宇」號

「寰宇」號昨於當地時間下午5時從全羅南道羅老宇航中心發射升空，將一顆1.5噸重模擬衛星，送至離地600至800公里的地球低軌道。「寰宇」號在發射127秒後於高度59公里處完成第一節火箭分離，223秒時分離整流罩，274秒時分離第二節火箭，但火箭搭載的模擬衛星最終未能進入軌道。在宇航中心觀看今次發射的總統文在寅對衛星未能進入預定軌道感到遺憾，不過認為火箭發射雖未能完美達成目標，但能升空至700公里高度已是一項壯舉。

韓國政府早自1990年代發展太空計劃，政府起初想藉美韓同盟關係，獲取美國協助發展太空技術，但礙於《韓美導彈指南》規定韓軍導彈射程限制在800公里，未能成事（該限制今年才鬆綁）。韓國轉求俄羅斯，雖與之合作製成兩節式火箭「羅老」（Naro；KSLV-1）號，且於2013年順利運載100公斤研究衛星升空，但俄國並不肯出讓火箭製作的重要技術。韓國過往發射火箭並不順利，2009年和2010年兩次發射均失敗，第二次發射在飛行僅兩分鐘後爆炸，2013年首次發射成功，但採用了俄國研發的引擎。

助建6G通訊監視朝鮮 放眼探月

專家指出，「寰宇」號為韓國提供了無限潛力，KARI所長李尚烈（音譯）說：「火箭是人類目前進入太空的唯一方法，擁有這樣的技術，意味我們已符合參加太空探索競賽的基本要求。」韓國國家宇宙委員會（KAI）計劃於2024年發射首枚民間企業開發的固體燃料火箭；2027年為組構韓國定位系統發射衛星；2031年前以110多枚超小型衛星架設成朝鮮半島周邊的監測網，以及建構成6G通訊衛星示範網。文在寅今年3月視察「寰宇」號引擎測試後表示，爭取明年發射月球軌道器，2030年利用自主研發的火箭實現探測器登月之夢。

（路透社/韓聯社/法新社/韓國先驅報/中央社）