富國捐贈劑量僅達承諾1/7 窮國接種率低 世衛料疫情明年持續

組織批富國取疫苗機制「不道德」

目前非洲人口接種新冠疫苗的比率不足5%，遠低於其他各洲大多已達四成的接種率。艾爾沃德呼籲富裕國家讓出排隊買疫苗的位置，令疫苗生產商可優先為窮國提供疫苗，同時富裕國亦應兌現在不同峰會上許下的疫苗捐贈承諾。

一些富裕國家被指「以本傷人」，損害窮國獲取疫苗的機會。樂施會全球衛生顧問馬帕尼（Rohit Malpani）舉例，英國、加拿大兩國嚴格來說有權向COVAX付費以取得疫苗，但富裕國家同時透過直接與藥廠達成採購協議，令它們透過COVAX取疫苗的做法在「道德上站不住腳」，因會令本來排在採購疫苗「隊尾」的窮國要等更長時間。

富國能否履諾幫助窮國抗疫亦成疑問。BBC援引慈善組織聯盟「The People's Vaccine」最新數據，指出藥廠和富裕國家承諾提供予窮國的疫苗之中，目前僅七分之一實際上送抵目的地。報道指出，現時絕大部分新冠疫苗都落入高收入和中高收入國家，非洲僅佔全球接種劑量的2.6%。

英國政府回應稱，英國捐出5.48億英鎊（近59億港元），是去年發起COVAX的首批國家之一。加拿大強調已停用COVAX的疫苗，又指一旦經雙邊協議取得足夠國民所用的疫苗，就會交還COVAX疫苗予該機制。

疫情發展方面，目前累計確診全球第2多的印度自今年1月起開始疫苗接種計劃，目前已為民眾注射10億劑，相當於約2.91億人完成接種，佔合資格接種人口約三成；該國有7.07億人注射首劑疫苗。另外，美國食品及藥物管理局（FDA）周三（20日）授權使用莫德納（Moderna）和強生新冠疫苗作加強劑，且容許民眾接種加強劑時「溝針」。

世衛估計染疫亡醫護恐達18萬

世界衞生組織昨表示，根據世衞新文獻，去年1月至今年5月死於新冠病毒的醫護人員估計介乎8萬至18萬人，強調醫護應獲安排優先接種疫苗。

（BBC/路透社）

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