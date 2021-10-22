專家警告升溫致腎病成「流行病」

一般慢性腎病（CKD）常見於長者或患糖尿病、高血壓等病的人，但CKDu主要出現在薩爾瓦多、尼加拉瓜等國家的炎熱農村地區，當地有異常多農工死於不可逆轉的腎衰竭，在其他中美洲地區、北美、南美、中東、非洲和印度也有大量在高溫下從事繁重體力勞動工作的人患CKDu。

腎臟是負責維持人體液體平衡的器官，因此對極端高溫特別敏感。一般認為CKDu與暴露在酷熱環境以及脫水有關。

籲制定氣候政策須慮及

澳洲國立大學國家流行病學和人口健康中心教授謝爾斯特倫（Tord Kjellstrom）指出，人們討論如何減輕氣候緊急狀態下的最壞影響之際，熱壓力症卻未受到關注，「隨着炎熱天氣的日子和強度增加，愈來愈多工人將為避免熱壓力症而面對更大挑戰，尤其是全球三分之二人口生活在熱帶和亞熱帶地區……全球暖化對工人性命以至數百萬人的生計構成嚴重威脅。新的氣候政策必須考慮這一點。」

（衛報）