文件揭大國游說內幕 圖改氣候報告護私利

有關評估報告由IPCC每6至7年發表一次，政府根據報告來決定採取哪些行動來應對氣候變化，報告亦會成為COP26談判的參考標準。IPCC最新的第六次評估報告（AR6）的第一部分已於8月發表。目前各國試圖修改的IPCC第三工作小組報告草稿，外泄文件最初由綠色和平英國分部的調查團隊Unearthed取得，其後轉交到 BBC記者手中。

多國促刪「減化石燃料」字眼

外泄文件列出多項要點，其中包括多國不滿報告草稿提及減用化石燃料的字眼。文件表明，許多國家和機構認為，全球不需要按照草稿建議，迅速減少使用化石燃料。儘管停止使用煤炭是COP26的既定目標之一，作為全球最大石油生產國之一的沙特，石油部一名顧問卻要求報告刪除如「需要全方位採取緊急和加快的緩解（暖化）行動」等措辭；作為產煤大國的澳洲，一名政府高官則拒絕接受「必須關閉燃煤發電廠」的結論。另有部分富裕國家質疑向窮國支付費用以轉向使用更環保的技術。

與印度政府關係密切的印度中央礦業和燃料研究所一名資深科學家警告，按現時發展，煤炭可能會在未來數十年持續是能源生產的支柱。

就應對二氧化碳排放的「碳捕集與封存」（CCS）方面，BBC引述文件指多國傾向採用新興技術，旨在捕捉二氧化碳並將之永久儲存在地下。沙特、中國、澳洲和日本等，這些化石燃料的生產或消耗大國，以及石油輸出國組織（OPEC）都支持CCS技術，聲稱能減少發電廠和工業部門的化石燃料碳排放。阿根廷、挪威、OPEC對報告草稿有異議。挪威要求聯合國科學家應允許CCS作為減排方法的潛在可能性。報告草案承認，CCS可在未來發揮作用，但稱其可行性存在不確定。

被問及對報告草稿的評價時，OPEC表示，解決排放有多重途徑，各國需要利用所有可用的能源，包括轉向更清潔和更有效的技術來協助減少碳排放。

巴西阿根廷為肉食「維權」

至於飲食方面，巴西和阿根廷這兩個全球最大的牛肉產品和動物飼料作物生產國，均強烈反對IPCC報告草稿中，提倡「減少肉類食品消費是減少溫室氣體排放的必要一環」。草稿寫道：「與平均排放強度高的西方飲食相比，植物性飲食（plant-based diets）最多可減少50%的溫室氣體排放」。但巴西稱這說法不正確。

巴西和阿根廷呼籲IPCC刪除或更改草稿中提及「植物性飲食」在應對氣候變化中發揮作用的部分內容，或將牛肉描述為「高碳」食物的部分；阿根廷還要求從報告中刪除關於「對紅肉徵稅」，以及「國際無肉星期一」（Meatless Monday）運動」的引用內容，又建議改用字眼，避免將肉類飲食的負面影響一概而論，認為有證據表明肉類飲食都可以減少碳排放。

（BBC/Unearthed）