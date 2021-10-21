納瓦爾尼獲「薩哈羅夫人權獎」

表揚對抗普京政權勇氣

歐洲議會最大黨團歐洲人民黨黨團（EPP）在Twitter宣布得主時寫道：「普京先生，釋放納瓦爾尼。歐洲要求還他及其他政治犯自由。」歐洲議會在Twitter表示：「他鍥而不捨對抗普京政權的貪污問題，為此犧牲了自由，差點性命不保。今年的獎項是表揚他的無比勇氣。我們再次呼籲立即釋放他。」

45歲的納瓦爾尼是反普京主要旗手，去年8月從西伯利亞飛往莫斯科途中急病昏迷，轉送德國柏林搶救後被發現遭神經毒劑毒害，今年1月回國旋即被俄警逮捕，2月被判違反假釋條件罪成，須服刑兩年半。歐盟其後就納瓦爾尼被落毒和監禁，制裁6名與俄羅斯總統普京關係密切的高官。俄羅斯否認任何過錯，反指歐盟干涉內政。納瓦爾尼今年3月底曾在獄中絕食數周。美國當時曾警告俄羅斯，若納瓦爾尼死在獄中，俄國要為此而負上後果。

薩哈羅夫人權獎是歐盟為紀念蘇聯知名異見人士、諾貝爾和平獎得主薩哈羅夫（Andrei Sakharov）而在1988年設立，得主可獲得5萬歐元（45萬港元）獎金。過往得主包括後來成為南非總統的曼德拉、中國異見人士魏京生、中國維權人士胡佳等。上年度得主為白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）。

（路透社/德國之聲）