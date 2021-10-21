fb擬改名 重心發展「元宇宙」

重塑品牌 fb成旗下產品

The Verge報道，fb創辦人朱克伯格將於本月28日年度Connect大會上談及此議題，但亦可能會更早公布決定。報道指重塑品牌將會把fb定位成母公司管理的旗下眾多產品之一，與Instagram、WhatsApp和Oculus等一同接受母公司監督。The Verge亦指重塑品牌反映fb重心落在發展元宇宙（metaverse），「元宇宙」是指一個讓人在虛擬環境以不同裝置活動和溝通的網絡世界。fb拒絕評論有關報道。

目前fb有逾1萬名員工正在開發擴增實境眼鏡（AR glasses）等裝置，而自今年7月起fb已增加在虛擬實境和擴增實境方面的投資，同月朱克伯格曾向The Verge表示，在未來數年將會令人們從理解fb為一間社交網站公司，變成視fb為一間元宇宙企業。

收購公司違英指令 罰款5億

另外，fb去年宣布收購Giphy後英國CMA展開調查，同年6月對fb頒布初始強制執行令（IEO），要求fb就合規（compliance）情况定期提供最新資料。惟CMA指fb在當局多次警告下未提供所需資料，認為fb故意不遵從命令，因此判罰5000萬英鎊，同時對fb未獲當局同意下兩度更換首席合規官（Chief Compliance Officer）罰款50萬鎊。

（路透社/The Verge/華爾街日報）