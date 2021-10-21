巴西國會列抗疫11罪 擬控總統「集體謀殺」

指信群體免疫 拒購疫苗

巴西截至周三有逾2100萬人感染新冠，逾60萬人死亡，死亡人數僅次於美國，疫情到近期才受控。巴西國會的疫情調查委員會經過長達6個月調查後草擬一份近1200頁的報告，巴西傳媒周二公開內容。《衛報》指報告中最嚴重的指控，是博索納羅在疫情爆發的第一年拒絕購買疫苗，等同是集體謀殺。報告稱，政府在2020年7月到今年1月不購入疫苗的決定缺乏任何技術或科學依據，亦不顧國際衛生部門的建議，最終奪去數以千計民眾生命。報告指博索納羅的決定是基於他毫無根據地相信透過自然感染實現群體免疫，另外亦經常沒根據地吹捧另類療法，包括抗瘧疾藥物「羥氯喹」（hydroxychloroquine）。

另控數官員鼓勵不守抗疫措施

報告稱，博索納羅要為多項罪名負責，包括危害人類罪、煽動犯罪等，又建議對數名部長以至現職和前任官員提告，另包括總統3名兒子，指他們散播錯誤信息，鼓勵不遵守抗疫衛生措施。報告現時屬草案階段，內容在正式公布前或會修改，參議院周三（20日）將會討論報告。委員會下周若投票通過報告，文件將交給總檢察長阿拉斯（Augusto Aras），而他有30天時間決定會採取什麼行動，但作為博索納羅的盟友，外界預計他不會控告對方謀殺。

料可避彈劾 總統指調查是「笑話」

博索納羅曾批評調查是出於政治動機，他周二再向支持者表示調查是個「笑話」，他並不在意。法新社指他目前在國會的支持足夠令他避開彈劾，今次調查亦無權提出起訴，但仍會帶來重大政治影響，因報告會送交檢察官、聯邦審計法院，甚或可能提交到海牙國際刑事法院（ICC），而ICC此前亦收到針對博索納羅的其他指控。有關指控亦勢令其民望進一步受挫，影響他在明年大選的勝選機會。

（衛報/CNN/法新社/路透社）