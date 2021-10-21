朝：新潛射導彈配「先進制導技術」

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朝中社報道，「國防科學院5年前首次試射潛射導彈的「8.24英雄」艦再次試射了新型潛射彈道導彈」。國防科學院稱新型導彈引進側向機動、滑翔飛躍機動等「多種先進制導技術」。據《勞動新聞》刊登的照片，分析認為該導彈似乎是平壤當局上周在武器博覽會上展出的其中一枚。

卡內基國際和平基金會（CEIP）專家潘達（Ankit Panda）在Twitter寫道：「朝鮮從潛艇上首度試射一枚新型、先前未經測試的導彈，有點是在炫耀。」

韓國聯合參謀本部周一表示，朝鮮當天上午10時17分許在咸鏡南道發射的導彈發射高度為60公里、飛行距離590公里，射程短於此前朝鮮發射的潛射彈道導彈。

朝鮮國防科學院9月曾多次試射導彈，其中包括遠程巡航導彈、鐵路機動導彈和高超音速導彈。分析認為，朝鮮相關舉措意在向正試圖跟其重啟對話的韓國和美國施壓。

（綜合報道）