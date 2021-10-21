英「淨零排放」策略出爐 料耗資10萬億 勢增雜費

供潔淨電力低碳暖氣 創44萬崗位

約翰遜在這份368頁《淨零策略：更綠色的重建》（Net Zero Strategy: Build Back Greener）文件的前言說：「英國在淨零排放競爭中領先領全球……隨着價格急降以及綠色技術已成全球常態，中俄等國正跟隨我們，各自定下淨零排放目標。」策略文件臚列一連串長遠承諾，盼將英國未來繁榮押注於綠色技術，包括向英國家庭供應潔淨電力和低碳暖氣、推廣電動車、碳捕捉與封存技術等。英國政府預計這項策略到了2030年將可吸引900億鎊（約9640億港元）私人投資，創造44萬個工作崗位。

約翰遜盼推動他國棄化石燃料

約翰遜周二主持倫敦全球投資峰會時宣布，與微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）的基金會合作，投資4億鎊（約合42.8億港元）於「下一代具開創性的潔淨能源技術」。他說，英國「在綠色工業革命以及新的監管自由之下，正邁向刺激的新方向」。COP26本月31日在蘇格蘭格拉斯哥舉行。約翰遜說：「隨着COP26臨近，我們的策略將為其他國家樹立榜樣，以更綠色方式重建，並引領全球朝凈零排放目標邁進。」

財政部沒有計算「淨零排放」策略的總開支，但曾警告奔向綠色生活代價不菲，可能導致通貨膨脹和加稅。英國智庫「財政研究所」（IFS）所長保羅‧約翰遜 （Paul Johnson）估計，策略推行起來，未來30年英國將要付出共逾1萬億鎊。《每日郵報》報道，民眾的暖氣費用和稅項將會因為此計劃而增加。

（法新社/路透社）