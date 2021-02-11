鑽研400年 終解排斥難題

使用豬器官較靈長類少爭議

近幾十年醫生已有用豬心瓣作移植之用，豬內臟也用作生產抗凝血劑「肝素」（Heparin），有糖尿病人獲豬胰臟細胞移植，而豬皮則可作燒傷皮膚的臨時替代品，中國醫生更用豬的眼角膜作移植用途。不過，在擁有完整功能的器官上，至今還未有成功移植給人類的個案。在1960年代，醫學界曾將黑猩猩的器官移植至數名病人身上，但絕大部分人很快就病逝，最長的也只活了9個月。1984年美國一名有先天心臟病的女嬰接受一隻狒狒的心臟，僅存活了21天。隨着移植挫折和道德爭議四起，醫學界將焦點由狒狒移向豬。

相比起猴子和狒狒，豬器官用作移植的好處不少，例如牠們一胎多崽、成長期短（6個月就成年）、器官結構和大小與人類器官接近，另外牠們本身就是飼養作食物用途，利用牠們的器官，道德爭議較靈長類少得多。不過，豬器官移植給人體的最大問題是排斥。

近年基因技術突飛猛進，特別是基因改造和複製技術上，令科學家能培育出已去除導致排斥成分的豬，早前科學家亦已成功將豬心移植至猴子和狒狒身上，但直至今次研究前，仍因安全憂慮而未有在人類身上進行。負責今次研究的蒙哥馬利醫生就說：「到目前為止大家都停留在靈長類動物（接受豬器官移植）臨牀前階段，因為由靈長類跨進活人，是一大躍進。」

（紐約時報）