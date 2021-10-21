基因改造豬腎移植人體創先河 實驗性質 正常運作54小時

紐約大學團隊以腦死病人試驗

美國紐約大學徵得家屬同意後，為一名腦死亡並出現腎衰竭症狀的女病人施行今次豬腎移植手術。醫生沒有直接把豬腎移植入病人體內，而是將之與女病人位於大腿上方的一對血管連接，然後將豬腎放在體外觀測54小時。領導實驗的醫生蒙哥馬利（Robert Montgomery）表示，豬腎在觀察期間運作看來「很正常」，接駁後豬腎幾乎即時開始正常運作，排清血液廢物之餘可正常產生尿液，反映腎功能的肌酸酐指數亦回復正常水平，而最重要的是未有出現排斥反應。

蒙哥馬利表示，雖然豬腎並非直接移植病人體內，但它能夠運作，顯示很大可能在體內也能運作自如。他又說，就算是人腎，移植後往往要幾天甚至幾星期才會正常運作，因此今次研究成果比他們預期還要好。他指出，這項豬腎移植實驗雖然只有3天，但其成功具有指標意義，雖然目前因道德問題，只在腦死亡病人身上實行，但也許在未來一兩年內，可對末期腎衰竭患者作相關實驗，讓等候捐腎的病人先度過危險期。他形容，基因改造豬生產的器官，有可能像風力和太陽能般，成為可持續生產和生生不息的器官來源。

美國器官分享網絡統計顯示，美國目前約有10.7萬人正等候器官移植，其中約9萬人都是需要換腎，平均等候3至5年。醫學界一直研究如何用動物器官紓解人類困境，最大難關在於排斥反應。以往科學家都有嘗試將豬腎移植到靈長類動物，但由於豬腎內的一種分子會導致身體出現排斥，因此一直未能成功。蒙哥馬利團隊認為豬基因中引起免疫系統排斥的關鍵是「聚醣」（glycan），於是採用聯合醫療公司（United Therapeutics Corp）培育、剔除聚醣的基因改造豬來做研究。

專家審慎樂觀 觀望實效

《紐約時報》稱，移植專家對今次消息的反應由審慎樂觀到十分雀躍都有，有人認為仍要觀望和更多研究，指就算人類器官也可以在一段時間後出現排斥，但他們都認為今次成果十分重要和具有意義。沒有參與今次研究的約翰霍普金斯大學醫學院移植手術教授塞格夫（Dorry Segev）表示，雖然仍要了解這種移植器官可否長期運作，但這確是大突破。明尼蘇達大學醫學院的亞當斯（Andrew Adams）醫生說，今次結果證明大家的研究方向正確。有器官移植組織稱，預期將來人類還可移植豬心、豬肝等其他豬器官。報道提到，雖然殺死豬拿取器官作移植用途有可能引起動物權益支持者不滿，但單以美國為例，每年用作食物而屠宰的豬就有1億頭。

FDA：正式植入人體須特別批准

美國食品及藥物管理局（FDA）表示，如需將豬器官正式移植入人體，醫學人員仍須獲得FDA特別批准。

（紐約時報/路透社）