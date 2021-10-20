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2021年10月20日星期三
國際新聞
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巴西‧白手帕悼新冠死者
巴西‧白手帕悼新冠死者
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【明報專訊】巴西非政府組織為紀念死於新冠肺炎的60萬民眾，周一（18日）在首都巴西利亞議會大廈附近掛起白色手帕。
（路透社）
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