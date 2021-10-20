國際特赦：專制政府用疫情遏異見

組織發表《噤聲與誤導：新冠疫情中的言論自由陷入險境》（Silenced and Misinformed: Freedom of Expression in Danger During Covid-19）報告，指自去年以來許多地方的言論自由遭受「前所未見」的限制，甚至有人因缺乏正確資訊而喪命。報告指出，截至去年2月，中國展開了5511宗針對個人的刑事調查，他們被控「揑造並蓄意散播（有關疫情性質和規模的）錯誤且有害資訊」。組織警告，俄羅斯通過與疫情有關的「反假新聞法」及刑事罰則，即使在疫後很可能會繼續實施。

國際特赦組織指出，這些藉疫情打壓言論自由的措施，是近年全球打壓人權趨勢的一部分，呼籲立即停止實施。

組織資深主任科斯拉（Rajat Khosla）說：「溝通途徑被針對，社交平台遭審查，傳媒機構被關閉……疫情期間，記者和衛生專家被噤聲、囚禁，導致大眾無法獲得關於新冠疫情的資訊，包括保護自己和社區的資訊。」他說：「（全球）近500萬人因感染新冠而死，缺乏資訊可能是一個因素。」

（法新社/中央社）