國際特赦：專制政府用疫情遏異見

組織發表《噤聲與誤導:新冠疫情中的言論自由陷入險境》(Silenced and Misinformed: Freedom of Expression in Danger During Covid-19)報告,指自去年以來許多地方的言論自由遭受「前所未見」的限制,甚至有人因缺乏正確資訊而喪命。報告指出,截至去年2月,中國展開了5511宗針對個人的刑事調查,他們被控「揑造並蓄意散播(有關疫情性質和規模的)錯誤且有害資訊」。組織警告,俄羅斯通過與疫情有關的「反假新聞法」及刑事罰則,即使在疫後很可能會繼續實施。

國際特赦組織指出,這些藉疫情打壓言論自由的措施,是近年全球打壓人權趨勢的一部分,呼籲立即停止實施。

組織資深主任科斯拉(Rajat Khosla)說:「溝通途徑被針對,社交平台遭審查,傳媒機構被關閉……疫情期間,記者和衛生專家被噤聲、囚禁,導致大眾無法獲得關於新冠疫情的資訊,包括保護自己和社區的資訊。」他說:「(全球)近500萬人因感染新冠而死,缺乏資訊可能是一個因素。」

