前美卿染疫亡 專家為疫苗護航

【明報專訊】84歲美國前國務卿鮑威爾（圖）周一因新冠病毒併發症去世，過去幾年接受多發性骨髓瘤（multiple myeloma，血癌的一種）治療的他2月完成接種第二劑BioNTech-輝瑞疫苗，原定上周接種加強劑，但因病倒入院而未能接種。部分衛生官員擔心，反疫苗人士可能藉鮑威爾的個案宣稱新冠疫苗無效，但專家指出，研究顯示疫苗有效降低感染及重症風險，且鮑威爾曾患癌及高齡，屬免疫力受損一群，這正是為何當局建議接種加強劑。
喬治華盛頓大學米爾肯公共衛生學院衛生政策及管理教授溫麟衍（Leana Wen）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，美國疾控中心（CDC）最新數據顯示，沒接種疫苗者染疫機會較已接種者高6倍，死亡風險也高11倍，反映疫苗對預防感染及重症很有效。她指出，沒有疫苗是100%有效，但這不代疫苗沒有作用及不應該接種。
溫麟衍表示，儘管有些人已接種了疫苗，但仍有可能出現重症，鮑威爾就是這一類別人士。她指出，這便是當局建議中度或嚴重免疫受損人士接種加強劑的原因。7月一項研究顯示，約四分之一血癌患者在接種BioNTech-輝瑞或莫德納疫苗後，未能產生可偵測的抗體。
「暴雨濕身不代表雨衣有問題」
溫麟衍指出，新冠疫苗如一件很好的雨衣，能讓你避免在細雨中濕身，但若遇上雷暴或颶風，被淋濕的機會大增，但這不代表雨衣有缺點，只是在惡劣天氣中，不能單靠雨衣保護。「問題不在於疫苗，而是太多病毒」，因此關鍵是盡可能讓更多人接種疫苗。