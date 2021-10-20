英新Delta傳染力增15％ 佔同系病例10％惹關注

英國維康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）的新冠病毒基因組學計劃主任巴雷特（Jeffrey Barrett）和倫敦大學學院基因研究所主任巴盧（Francois Balloux）表示，初步看來這款亞變種AY.4.2的傳染力似乎比Delta（最先在印度出現）原變種株高出10%至15%。巴盧指出，倘若獲得證實，AY.4.2將是疫情爆發以來最具傳染力的新冠病毒株，但他強調現階段仍須謹慎，「英國是個案唯一以這種方式急升的國家，我仍不會排除其增加只是偶發的人口事件。」巴盧認為，AY.4.2可能被提高至「受調查的變種」級別，屆時世衛會根據其命名系統，以希臘字母為AY.4.2取名。

未證是否確診數字高企元兇

英國周一（18日）新增49,156宗確診個案，是今年7月以來最多，過去7天平均病例較之前一周增加16%，英國每日新增個案近兩周徘徊在近4萬高位，與歐洲情况迥異，令一向強調接種的英國政府受壓，也令人憂慮醫療系統壓力一向較高的冬天情况會更差。

美國食品及藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）周日在Twitter稱，英國疫情反彈，顯示需要緊急研究「Delta+」，以了解它是否更具傳染力及具有部分避過免疫系統的特性。不過巴雷特稱，雖然AY.4.2令情况變得困難，但暫時不能把最近確診數字高企歸咎於AY.4.2。他又呼籲外界避免使用「Delta+」字眼，因這會令人混淆AY.4.2和其他Delta亞變種病毒。

AY.4.2兩突變特徵引注意

AY.4.2是全球有紀錄的Delta變種45個「子系」之一，它擁有感染人類細胞病毒的棘突蛋白中兩個突變特徵，稱為Y145H和A222V，但目前還不清楚它們為何可能令Delta變種更具傳染性。

（金融時報/路透社）