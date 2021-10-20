海地總理赴紀念活動 遭黑幫開槍驅趕

亨利（Ariel Henry）與保鑣周日原定前往紅橋區（Pont Rouge area）出席獻花儀式，紀念1806年10月17日在那兒遇刺身亡的開國元勳德薩利納（Jean-Jacques Dessalines），途中遇到幫派成員開槍，亨利一行人隨即匆匆離開，片段顯示多輛政府車輛在槍聲中離開現場。之後，海地最惡名昭著的黑幫頭子切里齊耶（Jimmy Cherizier）穿著白西裝率領手下向德薩利納獻花。

紅橋區近年已成「九反之地」，而周日事件是繼涉及17名美加傳教團隊上周六（16日）在該國被黑幫集體綁架後，黑幫另一次挑釁行為。美國白宮和執法部門官員周一（18日）表示，美國一支小組已身處海地，正與美國駐海地大使館和海地當局聯手營救被擄的17人，聯邦調查局（FBI）會提供協助。海地司法部長齊代爾（Liszt Quitel）昨表示，綁匪要求每名人質贖金為100萬美元（780萬港元）。

（衛報/紐約時報）