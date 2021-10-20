美眾院委員會指控亞馬遜高層誤導

貝索斯涉向反壟斷小組說謊

該小組委員會5名成員在給賈西（Andy Jassy）的信中指出，近期傳媒多則有關亞馬遜的報道，與亞馬遜高層經宣誓作出的證辭相矛盾，「那些報道輕則證實亞馬遜的代表誤導委員會，重則證明亞馬遜可能向國會說謊，或違反聯邦刑事法」，要求該公司11月1日前提供證據，以證明亞馬遜幾位高層在2019年和2020年向反壟斷小組委員會提供的證辭非虛。

司法委員會2019年開始調查數碼市場競爭，包括調查亞馬遜如何使用其平台上的第三方賣家數據，以及亞馬遜是否偏袒自家產品。貝索斯去年向司法委員會反壟斷小組作供時說，公司禁止員工使用個別賣家的數據來幫亞馬遜的自家產品增加優勢。亞馬遜法律顧問薩頓（Nate Sutton）前年在另一個聽證會上表示，公司從來不用那些數據開創自家品牌，亦從不為公司利益而操控搜尋結果。

路透：亞馬遜才是「山寨巨頭」

不過，路透社日前報道，近期致力打擊山寨和盜版貨、封殺多個中國賣家的亞馬遜，本身才是「山寨巨頭」，除了抄襲平台熱門產品，還操縱搜尋結果推廣自家品牌。路透社根據數千頁亞馬遜內部資料，指亞馬遜在印度市場實施秘密政策：其自家品牌團隊利用自身龐大的資料庫，找出熱門產品複製，同時控制搜尋結果，令自家產品永遠在搜尋結果前列。

亞馬遜發言人說，公司及其高層沒有誤導委員會，稱亞馬遜有內部政策，禁止使用個別賣家數據來開發亞馬遜產品，凡有人被指涉嫌違反這政策，亞馬遜都會調查並採取適當行動。他還稱，該公司設計網站搜索功能時，會突出介紹客戶想要的產品。

（華爾街日報/路透社）