北約10年戰略 轉向應對中國 秘書長稱華崛起帶來衝擊 北京促棄冷戰思維

提防網絡技術導彈發展

過去數十年，北約將戰略重心放在對抗蘇聯和俄羅斯，自2001年起側重在打擊恐怖主義。《金融時報》稱，隨着美國的地緣政治方向從歐洲轉移到與北京的霸權衝突（hegemonic conflict），如今北約也將把焦點放在制衡中國。斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在《金融時報》的專訪中說：「北約是北美洲與歐洲的聯盟，但這個區域現在面臨諸多全球挑戰，包括恐怖主義、網絡，還有中國崛起。因此，談到強化我們的共同防禦能力時，也是在討論如何應對（address）中國崛起。」他續稱，可以預料的是「中國崛起將影響我們的安全，而且已經構成衝擊」。

將於明年卸任的斯托爾滕貝格稱，北約將試圖「縮減」（scale down）北約邊界外部的活動，「強化」（scale up）內部的防禦韌性，以加強抵抗外部威脅。他說：「中國步步進逼……我們看到他們在非洲和北極圈出現、在網絡空間出現、大量投資北約國家的關鍵基礎設施。當然，他們還有更多遠程武器，射程涵蓋所有北約盟國。他們也在建造許多長程洲際彈道導彈的發射井。」

強調非視中國為「敵手」

北約將於明年夏季峰會上通過勾勒出北約未來10年目標的新戰略構想，目前的戰略構想於2010年通過，當中沒有提到中國。斯托爾滕貝格說，如何協助北約盟國防禦這些威脅，將在北約未來10年的新政策中詳盡闡述。但他同時強調，北約並非視中國為「敵手」（adversary），反而很相信要與中國溝通合作，例如在氣候變化和武器控制等範疇上。

不過，北約任何想把政策從嚇阻俄羅斯侵略轉往其他方向的意圖，預計都會面臨東歐成員國的反對。東歐國家視俄羅斯對他們構成生存威脅，認為北約是唯一能保障他們安全的組織。斯托爾滕貝格認為，不應該把俄羅斯與中國視為不同的威脅，「首先，中國與俄羅斯緊密合作。其次，我們投入更多資金在科技上……都是為了（應對）他們……整個概念是在清楚區分中國與俄羅斯，抑或是亞太或歐洲，但這是一個大的安全環境，我們必須一併因應」。他重申，北約在備戰、科技、網路與防禦韌性上所做的努力，都與因應這些威脅息息相關，不會貼上特定標籤。

（金融時報）