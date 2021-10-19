緬甸釋放5600示威者 稱「人道因素」特赦 1300人簽悔過書

敏昂萊東盟峰會前舉措惹揣測

在周一的電視演說中，敏昂萊宣布將釋放5636名囚犯，以慶祝本月稍後的「點燈節」，但未有說明誰會在獲釋之列，亦沒有透露放人日期。不過，新聞網站「緬甸民主之聲」表示，他們3名被囚約半年的記者已經獲釋。軍政府周一發表的聲明稱，超過1300人在他們簽署悔過書表明不會重犯後就會獲釋。

緬人權組織：仍有7300人未釋

緬甸軍方今年2月1日發動軍事政變，推翻昂山素姬領導的民選政府，引發民眾大規模示威，軍方暴力鎮壓導致超過1100名平民死亡，逾8000人被捕。今年7月軍政府亦曾釋放逾2000人。緬甸人權組織「援助政治犯協會」（AAPP）統計則指出，目前仍有逾7300人被拘留。

東盟上周五（15日）召開緊急會議，決定不邀請敏昂萊出席本月26至28日舉行的東盟峰會，改為邀請一名緬甸非政治代表出席，指緬甸軍政府沒充分落實東盟早前達成以終止政變後動盪的5項共識，但未有公布該代表身分。敏昂萊未談及東盟決定，但指緬甸平行政府「全國團結政府」（NUG）及武裝少數族裔組織企圖破壞東盟領頭的和平進程，又稱暴力事件是源於恐怖組織挑撥而起：「沒有人關心他們的暴力，只要求我們解決問題。東盟應處理這問題。」

敏昂萊又表示，希望東盟緬甸問題特使艾瑞萬（Erywan Yusof）按約定訪問緬甸，惟指他提出的一些要求並沒商量餘地，但沒有詳加說明是哪些要求。NUG周一表示歡迎東盟拒邀敏昂萊出席峰會，同時稱NUG應是合法代表。

（法新社/路透社）