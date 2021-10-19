新舊投資「錯位」 能源價飈兩大因素

《華爾街日報》周日（17日）報道，近期全球對石油、煤炭和天然氣的需求大增，原因是不尋常的天氣情况和經濟從新冠疫情中復蘇導致各國能源短缺，包括中國、巴西及英國等。分析認為，能源價格狂飈牽涉兩大背景因素，分別是化石燃料投資下降與新能源投資不足，反映即使各國已致力轉向再生能源，惟對化石燃料的依賴仍在。
綠色能源支出需「提速」
報道指出，影響能源價格的其一因素是化石燃料投資下降。挪威顧問公司Rystad Energy的數據顯示，2010至2015年全球石油和天然氣勘探支出平均每年約1000億美元（約7800億港元），但在原油價格暴跌後的數年內，平均每年支出下降至約500億美元（約3882億港元）。國際能源署（IEA）上周三（13日）表示，今年全球石油和天然氣的投資總額將比疫情前下降約26%。IEA表示，在進一步下跌前，未來10年的投資都需保持在大致這個水平方可實現《巴黎協定》目標。《巴黎協定》旨在將全球升溫控制在1.5℃內。
供應鏈問題牽制各國轉型
在化石燃料投資下降之際，綠色能源支出的增長速度不足，正是導致能源價格狂飈的另一因素。IEA報告指出，為滿足全球能源需求和氣候目標，2030年前，對清潔能源的投資將需要從今年約1.1萬億美元（約8.58萬億港元）增至每年3.4萬億美元（約26.5萬億港元），否則「全球沒有足夠投資來滿足未來的能源需求，政策及需求軌迹的不確定帶來很大風險，能源市場未來很可能面臨劇烈波動期」。
第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）本月31日舉行，各國領袖旨在加速清潔能源轉型，以減少溫室氣體排放。然而，此類談判牽涉複雜的核心問題，包括富國是否要資助貧國推動轉型，供應鏈問題也牽制各國在風能和太陽能發展普及的速度。以太陽能電池板為例，目前大部分都由中國的燃煤電廠提供能源作生產，中國的多晶矽（一種太陽能電池板原料）供應量在全球佔比超過四分之三。部分西方國家的政府和企業嘗試將太陽能生產從煤炭中轉移出來，但此舉或提高太陽能成本。