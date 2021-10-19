新舊投資「錯位」 能源價飈兩大因素

綠色能源支出需「提速」

報道指出，影響能源價格的其一因素是化石燃料投資下降。挪威顧問公司Rystad Energy的數據顯示，2010至2015年全球石油和天然氣勘探支出平均每年約1000億美元（約7800億港元），但在原油價格暴跌後的數年內，平均每年支出下降至約500億美元（約3882億港元）。國際能源署（IEA）上周三（13日）表示，今年全球石油和天然氣的投資總額將比疫情前下降約26%。IEA表示，在進一步下跌前，未來10年的投資都需保持在大致這個水平方可實現《巴黎協定》目標。《巴黎協定》旨在將全球升溫控制在1.5℃內。

供應鏈問題牽制各國轉型

在化石燃料投資下降之際，綠色能源支出的增長速度不足，正是導致能源價格狂飈的另一因素。IEA報告指出，為滿足全球能源需求和氣候目標，2030年前，對清潔能源的投資將需要從今年約1.1萬億美元（約8.58萬億港元）增至每年3.4萬億美元（約26.5萬億港元），否則「全球沒有足夠投資來滿足未來的能源需求，政策及需求軌迹的不確定帶來很大風險，能源市場未來很可能面臨劇烈波動期」。

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）本月31日舉行，各國領袖旨在加速清潔能源轉型，以減少溫室氣體排放。然而，此類談判牽涉複雜的核心問題，包括富國是否要資助貧國推動轉型，供應鏈問題也牽制各國在風能和太陽能發展普及的速度。以太陽能電池板為例，目前大部分都由中國的燃煤電廠提供能源作生產，中國的多晶矽（一種太陽能電池板原料）供應量在全球佔比超過四分之三。部分西方國家的政府和企業嘗試將太陽能生產從煤炭中轉移出來，但此舉或提高太陽能成本。

（華爾街日報）