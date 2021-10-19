穩能源助減排 英推動「迷你核電站」

路透社昨報道，約翰遜政府發言人表示：「我們尋求未來幾年，獲批最少一個較大規模的核能計劃，加強本國的能源安全，創造數以千個職位。」英國《每日電訊報》周日引述政府知情人士報道，政府將注資法國電力公司旗下英國綜合能源公司EDF Energy的薩福克郡核電站Sizewell C。首相約翰遜曾表示，英國致力2035年前生產潔淨能源，2050年前實現淨零碳排放，並視先進的小型模組化反應堆（small modular reactors，SMRs）為綠色技術和淨零策略重點。

「小型模組化反應堆」成新寵

SMRs較傳統反應堆建得快且廉宜，亦可減少工地施工出錯，日後投產也毋須像現有的核電站般採用那麼多的鈾元素。雖然目前只有俄羅斯落實採用此技術，但多國都開始押注於SMRs。例如法國總統馬克龍本月表示，法國將於2030年前斥資10億歐元（約90億港元）興建SMRs核電站，改善核廢料處理；日本執政自民黨也在推動建設SMRs，以提供較安全核能兼減碳。

《衛報》上周五報道，勞斯萊斯（Rolls-Royce）為首的財團UK SMR在白廳加持下，向投資者集資了2.1億鎊（逾22億港元），計劃在全英國興建16座SMRs反應堆，預計第一座將於2031年前能投產。啟用後，每座反應堆可年產電470兆瓦（MW），按住宅用戶平均耗電量計算，足夠供應近130萬戶所需。在新式核電廠投產前，各住宅用戶將要通過支付能源稅，分擔建設核電站成本。UK SMR表示整個項目迄2050年可創造4萬個職位，促進520億鎊（5550億港元）經濟。

每座供130萬戶電 能源稅料漲

英國現有13座核反應堆，能產電7.8吉瓦（GW），相當於約兩成全國發電量。雖然逾五成反應堆將於2025年前淘汰，但此前一直未有替換計劃。路透社報道，最近歐洲的能源危機與英國的燃料短缺，突顯過分依賴非再生能源的弊端，驅使英國加快邁向採用可持續的潔淨能源。俄羅斯駐英國大使克林（Andrei Kelin）日前受訪稱，雖然英國目前所用天然氣僅約2%由俄羅斯提供，但若有需要，俄國將出手「拯救」解難。

《金融時報》上周六報道，商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）最快於本周初公布「淨零策略」、「酷熱與建築策略」。彭博社日前報道，英國國會計劃最快於11月通過資助取代老舊核反應堆的新核電站建設。

（衛報/金融時報/彭博社）