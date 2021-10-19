多朝重臣變心 「不能自視共和黨人」

鮑威爾在1987年出任時任美國總統列根的國家安全顧問，當老布殊在1989年執政後，鮑威爾成為歷來最年輕及首名黑人美軍參謀長聯席會議主席。到2001年，鮑威爾獲美國時任總統小布殊提名為國務卿，憑藉他在外交政策方面的專業知識和知名度，得到參議院的一致認可。他於2001至2004年擔任國務卿，是美國史上首名黑人國務卿，強調多邊主義和採取外交手段解決對外關係，但他在2003年美國發動伊拉克戰爭上備受批評。

離開小布殊政府後，鮑威爾在政治問題上直言不諱，曾在許多方面批評小布殊政府，包括在古巴關達那摩灣被拘留者的待遇。

怒斥特朗普「國恥」「賤民」

鮑威爾晚年對共和黨的右傾趨勢逐漸感失望，表態支持民主黨總統候選人，並嚴厲批評共和黨高層。以2008年美國總統大選為例，他支持民主黨籍的奥巴馬，同時批評共和黨總統候選人麥凱恩的競選活動。他亦於2012年支持奧巴馬連任，並在2016年美國大選支持民主黨的希拉里而非共和黨的特朗普，他強烈譴責特朗普是「國家之恥」和「國際賤民」（international pariah）。去年美國大選中，鮑威爾再離棄共和黨，宣布支持民主黨的拜登。今年1月國會山莊騷亂發生後，鮑威爾曾對美國有線新聞網絡（CNN）記者表示：「我已不能再稱自己是共和黨人了。」

鮑威爾經常被描述為自艾森豪威爾以來最受歡迎的美國將軍，他經常被提及為可能的總統候選人，但他從未選擇參選。（CNN/BBC）