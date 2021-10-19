攻伊開路者 前美卿鮑威爾染疫亡 聯國發言展「大殺傷力武器證據」 一生污點

鮑威爾的家人在facebook公布，指他在周一早上因新冠病毒引致的併發症離世。鮑威爾早前已完成接種新冠疫苗，但後來確診，並於馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda）「沃爾特里德國家醫療中心」接受治療。鮑威爾家屬沒進一步談及有關併發症和他本身的健康狀况詳情，《紐約時報》指鮑威爾因治療多發性骨髓瘤（multiple myeloma）而免疫力減弱。

兩場伊戰關鍵角色

鮑威爾1937年生於紐約市，為牙買加移民後代。他在列根年代曾任國安顧問，到1989年以52歲之齡成為最年輕的美軍參謀長聯席會議主席至1993年。在任期間他有份策劃1989年美國入侵巴拿馬，以及1990至1991年第1次波斯灣戰爭，而令他更為外界認識的事，是2001年發生911恐襲後，美國在2003年3月發動戰事攻打伊拉克。

美國當年出兵主要理據，是指時任伊拉克總統薩達姆藏有大殺傷力武器。鮑威爾立場雖然反對入侵伊拉克，但最終選擇支持喬治布殊出兵決定。他在2003年2月5日到聯合國闡述攻伊理據，手持一個裝有白色粉末的小瓶，稱有證據顯示伊拉克藏有大殺傷力武器，又指薩達姆擁有並能迅速生產大量的生化武器。他的聲望當時有助說服聯合國支持攻伊。惟兩年後美國政府報告披露伊拉克並沒相關武器，指情報體系在美國攻伊前對伊拉克的大殺傷力武器評估嚴重出錯。

稱悔用錯誤資料

鮑威爾在2004年向小布殊請辭，翌年正式離職，他承認當年在聯合國的發言是他一生的污點。他2010年接受美國有線新聞網絡（CNN）名嘴拉里‧金（Larry King）訪問時表示感到後悔，稱因為有關資料錯誤，又認為自己的演說毫無疑問影響公眾對支持攻打伊拉克的輿論。

前總統喬治布殊周一發聲明，稱他與妻子勞拉均對鮑威爾病逝深感悲痛，形容對方是一位優秀的公僕。現任防長奧斯汀稱讚鮑威爾是全球最偉大的領袖之一，而他失去一名朋友及導師。

（CNN/衛報/紐約時報/BBC）