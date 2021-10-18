新冠溯源政治化 輿論風向變 世衛調查膠着 「實驗室泄漏」再掀討論

明報記者

美國總統拜登要求情報部門90天內提交的新冠病毒源頭報告未獲明確結論，令溯源問題陷於膠着，有美國官員歸咎「缺乏來自中國的詳細信息」。世衛研究病毒起源的專家警告，溯源工作已「停滯」，進一步拖延調查或導致病毒源頭的關鍵證據流失。中國表明反對以「實驗室泄漏」為前設的調查，中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭大使8月更致函世衛，認為當局也該調查病毒從美國實驗室泄漏的可能性。

18科學家促查外泄可能

在溯源問題陷入膠着之際，部分美國媒體亦開始轉風向，重新正視實驗室外泄論的可能。觀乎疫情爆發初期，美國自由派主流傳媒普遍否定病毒是從武漢實驗室外泄的說法，形容這是陰謀論，有關病毒源頭的新聞報道充其量只是推測性。英國小報《每日郵報》似乎是第一個將病毒源頭指向武漢實驗室的英語媒體，在美國新聞圈，這個說法一開始沒有得到正視。

直到今年5月明顯出現變化，先是《紐約時報》前科學記者韋德（Nicholas Wade）5月5日在《原子科學家公報》撰文，認為實驗室外泄論「貌似真實」，值得進一步研究，他指摘中國官員、西方科學家及傳媒混淆視聽、壓制信息。緊接是5月14日，18名科學家在《科學》雜誌發表公開信，要求對病毒起源全新調查，因為從實驗室外泄以及人畜共同傳染造成疫情擴散，兩者都是有可能的；《華爾街日報》5月23日引述美國情報信息報道，指武漢實驗室的3名研究人員早於2019年11月患病並送院治療。

此外，醫學期刊《刺血針》去年2月19日發表聲明，拒絕了實驗室外泄論的假說，該聲明由27名科學家聯署，聲稱「我們站在一起強烈譴責那些暗示新冠病毒非源出自然的陰謀論」。《刺血針》的聲明當時有效地結束了關於新冠病毒起源的爭論。但美國《名利場》雜誌今年6月發表調查報道，揭發有最少6名聯署人士在與武漢病毒研究所有聯繫的美國機構「生態健康聯盟」工作或受其資助，有連串利益衝突嫌疑。種種事件使病毒源頭的討論再次受到關注。

美媒更正「泄漏」報道 刪「陰謀論」字眼

多家美國媒體亦陸續被揭發罕有更正報道，惹起揣測。以《華盛頓郵報》去年2月一篇文章為例，原標題將共和黨參議員科頓（Tom Cotton）對病毒源頭來自中國的言論描述為「陰謀論」，霍士新聞6月披露《華郵》發布更正聲明，修正標題字眼，譬如將「陰謀論」修正為「邊緣理論」（fringe theory）。更正指出：「這篇報道的早期版本及標題錯誤地描述科頓關於病毒源頭的評論。本報已移除『揭穿』（debunked）和『陰謀論』等用詞，因為如今看來，病毒起源尚無定論。」《華郵》記者法里（Paul Farhi）和巴爾（Jeremy Barr）就此事撰文稱，新聞媒體如此公開承認他們改變了對事件的理解是「不尋常」。另一例子是Vox，該媒體5月修改刊於去年3月的一篇駁斥實驗室外泄論文章。

分析：美媒初視為特朗普卸責中國策略

分析認為，部分媒體此前對實驗室外泄論不以為然，或因懷疑這是時任美國總統特朗普的策略，助他轉移視線，將責任從政府防疫不力推卸到中國身上。特朗普曾聲稱新冠疫情是中國企圖破壞他連任的陰謀，而他反覆將新冠病毒稱為「中國病毒」和「功夫流感」，具種族主義色彩。時任國務卿蓬佩奧亦稱有「大量證據」表明存在實驗室泄漏，卻堅拒透露任何證據。