60年前鎮壓阿爾及利亞人示威 馬克龍「認罪」

視為歷任總統最強烈措辭 惟未道歉

馬克龍上周六在巴黎西部伯宗（Bezons）橋附近出席紀念儀式，悼念遇難者並獻上花圈。愛麗舍宮的聲明說：「馬克龍承認了事實：當晚在巴黎警察總長帕篷（Maurice Papon）的領導下犯下的罪行對共和國來說是不可原諒的。」聲明又指，這場悲劇長期以來一直被隱瞞、否認或忽視。受害者的確實數目從未被確定，一些歷史學家認為死亡人數超過200人。

阿爾及利亞曾是法國殖民地。1961年10月17日，數以萬計居住在法國的阿爾及利亞人上街示威，抗議當局針對阿爾及利亞人實施宵禁令，他們聲援阿爾及利亞民族解放陣線（FLN）發起的獨立戰爭。時任巴黎警察總長帕篷下令鎮壓示威，馬克龍辦公室在聲明中表示，當年示威遭到「殘酷、暴力和血腥」鎮壓，稱約有1.2萬名阿爾及利亞人被捕，許多人受傷，數十人死亡。部分死者的屍體被扔進塞納河。

巴黎政府自2001年起舉行官方悼念活動，歷史學家布蘭查特（Emmanuel Blanchard）對法新社表示，馬克龍的言論反映「進步」，比時任總統奧朗德在2012年承認事件是「血腥鎮壓」的舉動更進一步。

（法新社/路透社）