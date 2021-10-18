世銀預測：海水淹浸 馬紹爾群島恐「滅國」

馬紹爾群島目前總面積僅180平方公里，有1156個島嶼共5.9萬人口。報告負責人、世界銀行災難風險管理專家薩爾迪瓦-薩利（Artessa Saldivar-Sali）表示，研究模型揭示海平面上升1米，人口兩萬的馬朱羅便將有四成建築物永被水淹，多達96%範圍將常遇水浸，舉國且還有海水倒灌衝擊農業和淡水供應等問題。報告可助決策者和社區了解可行的選擇，諸如加高和開墾土地、整合人口，乃至最後的移民選擇。

馬紹爾群島氣候特使杰特尼爾-基吉內爾（Kathy Jetnil-Kijiner）表示，雖然早知前景黯淡，但閱覽報告後依然很震驚，難過得讀不下去。她指出其中一個被列為會百分百淹沒的島嶼，正是她的家族故土，其女兒也以之命名。

世界銀行本月初的《海平面上升的法律維度：太平洋視角》報告，從國際法着手，審視了馬紹爾群島等太平洋島國面對海平面上升、土地流失，所得的領土和海洋資源保護，國家地位可否繼續下去等問題，向有關島國提供了一系列法律和政策工具。

（衛報/世界銀行）