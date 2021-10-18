疫下少女患抽動綜合症離奇增

部分患者稱曾看TikTok妥瑞症網紅片

報道指出，美國、加拿大、澳洲、英國的頂級兒科醫院專家對近期的少女抽動症病人研究多月後，發現她們都看過自稱患妥瑞症的TikTok網紅片段。妥瑞症是遺傳性神經系統疾病，患者主要症狀是不由自主反覆抽動。

醫生說大部分突患抽動綜合症的青少年曾確診焦慮症或抑鬱症，並可能因看過其他病人的狀况而發病，未必因疫情而發作或惡化。

專家指或因焦慮抑鬱 觀他人病况誘發

以色列《耶路撒冷郵報》上月報道，德國醫生米勒瓦爾（Dr. Kirsten Muller-Vahl）表示見愈來愈多的少男少女因抽動綜合症求醫，並發現最近見的抽動綜合症少女症狀類似，其後查出她們都是「模仿」一名患妥瑞症的德國YouTube女網紅。但有醫生認為不能將問題全推給TikTok等社交網。約翰霍普金斯大學精神科與行為科學系副教授麥圭爾（Joseph McGuire）說：「有兒童看社交網站後患抽動綜合症，但也有人沒上社交網站也患抽動綜合症。我認為有多個因素，包括焦慮、抑鬱、壓力。」

TikTok發言人表示，重視社群的安全福祉，會諮詢業界專家進一步了解這「特殊經驗」。《耶路撒冷郵報》報道，許多少女的抽動綜合症其實與妥瑞症無關，只是功能性運動障礙（functional movement disorder）。醫生建議家長，若發現子女突然出現前所未有的抽動，可要求孩子暫停上社交網一段時間，亦要多了解孩子在看什麼短片，一旦發現抽動干擾日常生活時，就應求醫。

（華爾街日報/耶路撒冷郵報）