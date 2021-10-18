委總統白手套引渡赴美 掀外交風波 馬杜羅政府批美「綁架」 分析：憂被揭賄賂內情

薩阿卜擁有委內瑞拉國籍和外交人員護照，2019年在美國佛羅里達州邁阿密被控洗錢罪名，去年他在其飛機於佛得角降落加油時被捕。路透社報道，美國司法部指薩阿卜與一個賄賂計劃有關，過程涉及利用委國操控的匯率。美國亦就薩阿卜涉嫌策劃一個貪腐網絡，讓他及委國總統馬杜羅從國家管理的食物資助計劃中獲利，而採取制裁行動。薩阿卜的代表律師曾批評美國的檢控是出於政治動機。

涉事商人擁外交人員護照

薩阿卜被引渡到美國的消息由佛得角國家廣播電台公布，當地政府暫未回應事件，而美國司法部發言人確認薩阿卜被引渡，預計他周一會在佛羅里達南區聯邦地區法院出庭。哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）在Twitter形容引渡薩阿卜是「打擊馬杜羅獨裁統治下販毒、洗錢和貪腐的勝利」。

停國內政治和談 反對派領袖譴責

委國政府代表和反對派原定周日在墨西哥城談判，以解決委國政治危機，但在薩阿卜被引渡往美國受審消息公布後，政府代表團主席羅德里格斯（Jorge Rodriguez）宣布暫停和談以示抗議。委國通訊部亦在Twitter帖文形容引渡薩阿卜到美國是「綁架」行為，至於反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）譴責委國政府暫停談判的決定。

薩阿卜在佛得角被捕多時之後才獲任命為政府的談判代表成員，報道過薩阿卜的新聞的委國偵查新聞網站「Armando.info」記者德尼茲（Roberto Deniz）表示，委內瑞拉政府迫切希望薩阿卜能夠獲釋：「明顯地（政府）很恐懼，不僅因為他可能透露賄賂、資金存放地方和物價上升的內情，亦因為他是馬杜羅政府開始跟其他盟國展開很多這些協議之間的橋樑。」

料掌委政府資金去向貪腐內情

已逃離委國的前總檢察長奧爾特加（Luisa Ortega）亦形容薩阿卜是委國政府主要的白手套（figurehead），並補充指他曾把案中證據交給部分政府當局。

（半島電視台/路透社/法新社）