指串流節目勞苦薪低 荷李活醞釀周一大罷工

聯盟涵各類幕後人員 倘罷工影視製作勢癱

代表美加15萬名影視製作幕後人員的國際戲劇舞台員工聯盟（IATSE），其中6萬名美國會員與代表資方的影視製作人聯盟（AMPTP）的合約7月屆滿，IATSE早於5月起已與AMPTP洽談新一份3年約。IATSE會員包括電影攝影技師、佈景製作師、木匠、化妝師、混音師和動畫師等各類幕後人員，他們要求較合理工時、用膳時間、安全工作環境、改善薪酬待遇、增加醫療和退休計劃供款和提升串流節目分紅佔比等，但談判入夏後停滯不前。IATSE會員本月5日投票，98%支持授權主席洛布（Matthew Loeb）號召罷工。

IATSE成立128年從未全國罷工

IATSE聲言，如果勞資雙方周一前仍未能達成協議，美西時間周一零時01分（香港時間周一下午3時01分）會開始罷工。罷工一旦展開，將是IATSE成立128年以來首次全國罷工，也是美國自2007年7.4萬名通用汽車工人罷工以來最大規模的私營企業罷工行動，屆時洛杉磯、亞特蘭大和紐約等影視業樞紐地帶的影視製作將陣腳大亂，一如2007至08年那次荷李活罷工，令節目要縮短、押後播出新一季甚至取消等。

罷工號召獲「演員工會—美國電視及廣播藝人聯合會」、美國編劇協會、多名演員和一些民選官員支持。有IATSE成員已開始製作罷工標語。

美國去年爆發新冠疫情，導致荷李活一度停擺，復產後製作公司「追落後」，員工要加班趕工，又要遵守防疫措施，比疫前更「難撈」。IATSE會員、佈景工盧默（Mike Loomer）說，員工每天工時由12小時增至最多16小時，有時甚至要邊做邊吃，到凌晨方可放工。

爭取改合約的另一原因是娛樂串流平台疫下發展蓬勃，製作公司為這個「金礦」而大增製作。去年美國串流服務訂購量升32%，美國家庭娛樂市場營業額增約達300億美元（2340億港元），比前年升21%。IATSE另一成員、混音師布齊（Bouzi）說：「我們的產品變得更有價值，但合約無變，就算有都只是變差，我們的勞力更值錢，但我們沒獲更多報酬，那並不公平。」

（衛報）