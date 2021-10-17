芝加哥警察工會鼓吹同袍非法罷工抗強制接種

芝加哥警察必須在前日午夜前，報告自己接種新冠疫苗情况，凡未接種者必須每周接受兩次病毒檢測，拒絕披露者將要放無薪假，最後更會被解僱。

工會主席被控 遭禁言10天

擁有8000名成員的芝加哥警察工會「警察兄弟會」主席卡坦扎拉（John Catanzara）上周發布影片，呼籲警員漠視市長萊特富特（Lori Lightfoot）的疫苗令，稱若大量警察拒絕檢測或報告接種情况，芝加哥周末的警力只有五成或更少。

芝加哥所在的伊利諾伊州州法律及工會合約均禁止警察罷工。萊特富特前日說，已指示法律部門對該警察工會及卡坦扎拉提出禁制令，斥他們的行為是鼓吹非法罷工。法官前日頒布10天禁制令，禁止卡坦扎拉發布鼓吹工會成員不報告接種情况的言論，直至10月25日下一次聆訊為止。美國今年為止有356名警員死亡，其中228人死於新冠肺炎。

（法新社/衛報）

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