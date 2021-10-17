美太空船升空赴木星 探太陽系形成奧秘

觀察8顆小行星 數量較以往探索器更多

「露西」號（Lucy）以被視為已知最早人類祖先化石「露西」命名，它在當地時間昨晨5時34分（香港時間昨日下午5時34分）於佛羅里達州卡納維拉爾角升空。它是離太陽最遠處採用太陽能執行任務的探測器，亦較之前任何探索器觀察更多小行星，共8顆。「露西」號的任務是探索兩團特洛伊小行星（Trojan Asteroid），分別位於木星前後方。它將於2025年先造訪一個位於木星與火星間「主小行星帶」（Main Belt）的小行星，再於2027至2033年探索7個特洛伊小行星。「露西」號將從目標物體表面400公里範圍內飛過，並利用工具分析小行星的成分、質量、密度和體積。

在木星軌道上的特洛伊小行星估計超過7000顆，科學家相信它們是太陽系4顆巨型行星——木星、土星、天王星和海王星形成過程中的殘留物，認為它們掌握了原行星盤（protoplanetary disk）的構成、物理條件等重要線索。包括地球在內的所有太陽系行星都在原行星盤中形成。

（法新社/BBC）