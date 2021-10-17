落區論政屬英傳統 保安遠不及國會

議員前幕僚：曾舉報逾千死亡威脅

調查議員威脅的特別警察小組指，2016至2020年間有678宗針對議員的罪行，逾580宗是惡意通訊，其餘包括騷擾、恐怖主義和威脅等。2018年起針對議員的罪行急增，包括3宗死亡威脅。前國會議員蘇碧玲（Anna Soubry）曾收到子彈。工黨資深議員顧綺慧（Yvette Cooper）的前幕僚指，在facebook舉報過逾千宗死亡威脅，因擔心遇襲而無法入睡。去年，一名男子因向顧綺慧發送威脅信息而被判監。

議員隨身帶警報器

住所及辦公室裝緊急按鈕

考克斯死後，政府為國會議員的住所和選區辦公室安裝緊急按鈕、額外照明和門鎖等，並讓他們隨身攜帶緊急警報器。這類保安措施的開支由2015至16年度的17萬鎊，急增到2017至18年度的420萬鎊。有議員改在選區辦公室進行「選區問診」，以便工作人員陪同。

埃姆斯去年出版的書曾提到考克斯之死如何改變議員與公眾的互動。他透露多年來曾於住所受到滋擾，議員會定期檢查門鎖，許多人亦已安裝閉路電視，考克斯死後最大的改變或在落區會見選民，他們被建議在接受預約時更謹慎、不要單獨與人見面等。

（法新社/衛報/獨立報/BBC）