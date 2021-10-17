英議員遇刺列恐襲 警：疑犯單獨行兇 內政大臣着警檢視國會議員保安安排

目擊者：施襲者冷靜排隊 斬人後坐等警員

埃姆斯（David Amess）前日在埃塞克斯郡西紹森德（Southend West）選區一間教堂會見市民，這種與選民單對單討論選區事務的做法，是英國政治傳統。《每日郵報》引述目擊者表示，埃姆斯中午進入教堂時有兩名女職員在場，數名預約會見的市民在場等候見他。施襲者排隊時表現冷靜，進入教堂後卻突然揮刀斬埃姆斯至少17刀。襲擊在數秒內結束，疑兇之後坐下等待警方到來。警方在教堂大廳發現疑犯，並搜出一把刀。

埃塞克斯郡警方稱，警員和急救人員在接報後數分鐘到場，埃姆斯多處受傷，由於傷勢嚴重，要立即在場急救，未能送院，最終搶救無效當場證實死亡。當地警方已向反恐總部通報襲擊和疑兇細節，英國軍情五處（MI5）協助調查。有消息人士向《衛報》稱，25歲疑犯的背景細節與一個曾被轉介到政府「預防」計劃的個案雷同。該計劃是政府反恐策略的四大元素之一，針對被認為有激進化風險的人。《泰晤士報》報道，政府官員曾提出憂慮在封城期間因網絡變得激進的人發動孤狼襲擊的風險。

跨黨派議員致哀 斥事件「攻擊民主」

埃姆斯遇襲身亡的消息撼動英國政壇，跨黨派議員紛紛致哀，斥事件是對民主的攻擊。首相約翰遜對事件深感震驚和心碎，形容埃姆斯是「政界最善良、友善且溫和的人之一」，讚揚他通過許多幫助弱勢的法案；工黨黨魁施紀賢亦稱，這是「黑暗且令人震驚的一天」，兩人昨日一同到現場獻花。所有政府建築亦下半旗致哀。

今次是2016年工黨議員考克斯（Jo Cox）落區會見選民時遭極右分子殺死後，再有國會議員遇襲身亡。內政大臣彭黛玲要求警隊立即檢視全體650名國會議員的保安安排，她昨稱，今次襲擊不會阻止議員與選民單對單會晤，「我們將繼續……我們生活在開放、民主的社會。我們不能被任何人嚇倒」。下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示，未來數天要討論和檢視議員的安全，盼在議員落區會見選民上部署更多警力，但強調議員與選民直接接觸很重要，他自己在事發當晚仍堅持落區，「我們不能讓民主受破壞」。工黨議員布萊恩特（Chris Bryant）在《衛報》撰文稱，國會大樓和選區都應有「明智措施」，慨嘆「我們不希望活在堡壘，但我不想再有同事死於暴力」。

（衛報/每日郵報/路透社/法新社）