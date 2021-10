【明報專訊】英國著名街頭藝術家Banksy的《愛在垃圾桶》(Love is in the Bin)周四在倫敦蘇富比拍賣會上,以高於底價6倍的1600萬鎊(約1.7億港元)成交,連同買家佣金合計賣價1850萬鎊(近2億港元),創下Banksy作品價格新紀錄。拍賣結束後,拍賣官巴克笑謂「作品還健在」而鬆一口氣。事緣2018年其原畫作《女童與氣球》(Girl with Balloon)以100萬鎊競投價賣出後,因Banksy暗中在畫框內置碎紙機,下半部頃刻間當眾「自毁」成了懸於畫框外的紙條,有藝術評論指那不僅沒毁掉藝術品,反創出新作,稱之為「意想不到的表現藝術作品」、「21世紀初一大名作」。