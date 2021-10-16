美返聯國人權理事會 稱關注中國阿富汗

得票僅多於被指侵犯人權東非國

聯合國193個成員國周四在聯合國大會投票改選人權理事會18個成員。美國以168票當選，得票僅多於被指支援埃塞俄比亞種族清洗提格雷（Tigray）人的東非國家厄立特里亞（Eritrea）。

人權理事會被視為世界最重要的人權機構，雖無刑事執法或制裁權力，但專責促進及維護人權，解決人權受侵犯的問題，理事會可以開展有助於塑造各國全球形象的調查，倘被評議為「擁有不良人權紀錄」，可影響聯合國安理會或其他國家對該國施壓。該組織設47個理事國席位，每年按地區配額改選約三分之一；每國任期3年。美國於2009年首次當選，直至前任總統特朗普批評理事會「虛偽」和對以色列存在「偏見」，2018年6月宣告退會。

法新社：或掀會內親中親美兩極

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德周四表示，美國將「與人權捍衛者並肩，開腔反對違反和侵犯人權事宜」，華府初步將關注阿富汗、緬甸、中國、埃塞俄比亞、敘利亞和也門的迫切情况，同時反對理事會對以色列「過度注意」。

法新社報道稱，中國、俄羅斯趁美國缺席這幾年間拓展影響力。白俄、委內瑞拉等中國伙伴近年支持北京對香港、新疆、西藏的行動，卻就美國「黑人的命也是命」運動、加拿大對原住民的問題譴責西方；隨着美國回歸，人權理事會可能出現親華、親美的兩極化現象，「虛耗人權理事會許多重要工作的氧氣」。

（路透社/法新社）