稱阿聯酋涉用間諜軟件 劍橋大學暫停4億鎊合作

劍橋大學在7月公布與阿聯酋的合作，其中阿聯酋會提供逾3.1億鎊（約33億港元）的直接投資，整個計劃橫跨10年，項目包括共同建立一個創新機構、制定改善阿聯酋教育制度的計劃、就氣候變化和能源轉型合作等，但當時已因阿聯酋的人權紀錄惹來爭議。同月，《衛報》等多家國際傳媒再披露逾5萬個「飛馬」潛在監控電話號碼，包括400多個英國手機號碼，而選擇監控那些號碼的似乎是阿聯酋政府。英國高等法院上周就裁定，迪拜酋長曾下令以「飛馬」竊聽現居英國的前妻、其律師和保鑣的手機。

杜思齊接受學生報Varsity訪問時透露，目前劍橋大學沒有再跟阿聯酋開會或談論大型項目，又指「飛馬」事件再有內幕曝光，確令校方決定「現在不是與阿聯酋實現這些進取計劃的合適時機」。劍橋大學發言人稱，該校以「開放態度」與阿聯酋接洽，一如對其他潛在合作伙伴，校方未來數月會進行認真思考，再進一步評估與合作伙伴的長遠選項。

（衛報）