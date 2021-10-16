岸田文雄稱將擺脫安倍經濟學

冀民眾受惠經濟增長 刺激消費

在日本，新自由主義泛指1990年代和2000年代的改革，包括撤銷管制、私有化及勞動力市場改革。前首相安倍晉三再推行「安倍經濟學」，包括寬鬆貨幣政策、擴大財政支出和推動結構經濟改革的「三支箭」政策，推動日經指數翻倍，菅義偉亦延續這個路線。岸田則以「新資本主義」為招牌，「我想實現良性經濟循環，提高廣泛民眾的收入，而非一部分人，從而刺激消費，這是新資本主義與過去不同的關鍵」。

他的分配政策包括對為員工加薪的企業實施減稅等，強調其經濟方針旨在扭轉涓滴效應（即向富人和企業減稅長遠可惠及整體）及市場主導改革的失敗。惟求變並不容易，他近日考慮提升資本利得稅率，觸發市場憂慮打擊投資意欲，股市下跌後，他改稱暫不考慮審視此政策。

岸田又提到盼加深國家和私人企業合作，保障對經濟安全極之重要的戰略資產，如晶片和稀土，強調自給自足的經濟對增長很重要。面對更複雜的地緣政治局勢，他指歐美國家對亞洲安全環境的興趣和參與很重要。岸田近期一改鴿派形象，支持加強導彈等防禦能力，在接下來的大選，自民黨亦提出將國防開支增至GDP的2%，有別傳統1%左右。他稱，在經濟上與中國維持穩定關係很重要，但考慮到北京最近「有問題的行為」，「在政治層面，日本須有能力在面對中國時堅持自己的主張」。

（金融時報）