克林頓疑因敗血症入院 醫院：康復中

助手：尿道感染併發 發言人：非染新冠

克林頓發言人烏雷納（Angel Urena）在Twitter發文稱，75歲的克林頓周二晚被送往加州大學爾灣醫學中心（UCI Medical Center），強調他並非感染新冠病毒，「正在康復，精神良好，可落床四處走，與醫院人員談笑風生」。

克林頓的醫生阿明（Alpesh Amin）和巴達克（Lisa Bardack）發表聯合聲明，指克林頓接受了靜脈抗生素治療和輸液，「經過2天治療，他的白血球數量逐漸下滑，對抗生素的反應也良好。我們希望很快就能讓他回家」。醫生又說，克林頓毋須用呼吸機，進入深切治療部純為保護私隱。

克林頓一名助手說，克林頓因尿道感染導致敗血症（sepsis），但並非急性。敗血症是由於身體某些部位受細菌感染，並擴散至血液，引起全身發炎的嚴重疾病。肺部、尿道、皮膚或腸道感染都可引致敗血症，若不及時治療，可致組織受損、器官衰竭甚至死亡。根據美國疾病控制及預防中心數據，美國每年約有170萬人患敗血症，近27萬死亡。

克林頓1993年至2001年擔任美國總統，過往曾有健康問題，2004年接受俗稱「搭橋」的四重心臟繞道手術，2010年也因心臟動脈阻塞動手術，裝了2根支架。

（CNN/紐約時報）