打齊針澳洲公民 下月入境悉尼毋須隔離

澳洲去年3月起嚴厲封關，只有獲豁免的澳洲人可到海外，聯邦政府亦嚴格限制公民及永久居民從海外回國的人數，返國者須自費接受酒店隔離，以致許多人被迫滯留外地，反對聲音斥有如「隱士國家」。

隨着悉尼周一剛結束107天的封城，而且新南威爾士省疫苗接種率領先全國，料八成人打至少一針的里程碑今日可達，省長佩羅特（Dominic Perrottet）宣布，11月起允許「打齊針」者入境悉尼後毋須隔離，稱悉尼會「開放給全世界」，但總理莫里森隨即澄清，新措施只適用於澳洲公民、永久居民及其直系親屬。澳洲邊境由聯邦政府控制，省政府負責制定檢疫要求。

在新措施下，未接種疫苗者仍可返回新南威爾士省，但每周只有210個名額，入境後須到酒店隔離。這個改變料有助更多澳洲人返國，但可能加劇新南威爾士省與其他地區的緊張關係。目前澳洲其他地區都對有感染個案的新南威爾士和維多利亞省封關。

每周限210未打針者入境 仍須隔離

雖然聯邦和省政府消息有出入，但航空公司和旅遊業對此表示歡迎。澳洲航空宣布提前恢復國際航班，每周會有5班航班從悉尼飛往倫敦，以及4班航班從悉尼飛往洛杉磯。

（法新社/BBC）

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