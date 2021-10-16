意工作「健康碼」生效 工人威脅罷工 多人沒證難開工 運輸業及農業料同缺人

意大利的綠色通行證6月起推出，目前全國有逾80% 12歲以上人士已接種兩劑新冠疫苗，大部分國民亦已取得綠色通行證，因他們目前進入食肆、博物館、劇院和搭飛機等都須要出示該證明。政府為了進一步推動全民接種，昨日起強制所有打工仔在上班時都必須展示綠色通行證，違規者面臨停薪留職或高達1500歐元（約1.35萬港元）罰款，僱主若未能抽查員工亦會被罰（見表）。意大利工業家聯合會（Confindustria）表示支持，民調機構Ipsos本周的調查亦指三分二國民認為綠色通行證是有需要。

然而，法新社估計意大利仍有多達300萬僱員未接種疫苗，他們若要工作就必須長期自費作病毒檢測，因此新措施可能會引起部分行業人手短缺問題。運輸及物流聯會Confetra總幹事魯索（Ivano Russo）指約40萬名司機之中，估計約三成沒綠色通行證：「另外我們亦憂慮會有很多外國工人接種俄羅斯衛星五號（Sputnik V）或其他未獲歐盟或意國藥管當局批准的新冠疫苗，因此預計業內會出現嚴重影響。」農業界亦預計出現勞工短缺問題，因為他們僱用的外國工人大部分來自東歐，而他們接種的都是俄國疫苗；意國警隊和公共交通運輸亦估計分別有兩成和一成人員未接種。

工人要求推遲至月底生效遭拒

法新社指未接種疫苗者不少人從事貨運業，他們都對新規定相當不滿，拒絕遵守。意大利多地的碼頭工人威脅罷工，運輸業面臨缺乏13萬人手。的里雅斯特（Trieste）有碼頭工人雖然獲提供免費檢測，亦威脅就措施無限期罷工；他們提出政府若推遲通行證要求到10月底才生效就終止罷工計劃，但已被政府拒絕。

新法西斯挑撥情緒 上周示威變暴力衝突

總理德拉吉（Mario Draghi）為措施辯護稱，此舉是要避免國家再度封城，但最近數周意國都有民眾發起有關工作場所規定的抗議，上周六（9日）在羅馬的示威更因為有新法西斯主義者挑撥情緒，令示威演變成暴力衝突。

（法新社/衛報）

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