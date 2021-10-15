未回應新冠報告 英揆度假作畫捱轟

新冠病人遺屬大感不滿

約翰遜本周與家人到西班牙馬貝拉（Marbella）一幢別墅度假，其間被拍到悠閒畫畫的情境。他對上一次休假是在8月，當時他留在國內，但因阿富汗局勢變化，休假一天就返回倫敦。現時適逢英國面臨能源和供應鏈緊張，與歐盟就北愛爾蘭協定陷入僵局，國會兩個小組委員會周二更發表報告，指出政府多個抗疫問題，包括在初期延遲封城、檢測及追蹤計劃起步混亂、忽略護理界和少數族裔等，令他這次休假惹不少爭議。權益組織「新冠肺炎喪親家庭爭取正義」指出，對因新冠肺炎痛失親人的人而言，看到首相在豪華別墅作畫，而非回應報告帶來的「震撼消息」，令他們深感難過，「若首相希望自己的慰問有任何意義，就應為接下來的調查制定新時間表」。聲明又指許多喪親者看到報告後，苦苦想像若約翰遜政府當初作出不同決定，親人今日會否仍然在世，約翰遜卻在沙灘放鬆。他們質疑報告只涉及表面，斥約翰遜在公開調查一事上拖延時間。

（衛報/CNN）