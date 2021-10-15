10．31大選 在野黨配票「單挑」岸田派系

新政府蜜月期 岸田內閣民望高

眾議院昨日召開全體會議，議長大島理森宣讀解散詔書後，眾議院正式解散。臨時內閣會議隨後決定，本月19日發出眾議院選舉告示，31日投票。《讀賣新聞》指自民黨內有人期待趁岸田政府剛上場的蜜月期迎戰大選，疫情緩和下來亦是決定速戰速決的一大因素。《朝日新聞》本月民調顯示，岸田內閣支持度為45%，較上月菅義偉內閣的30%回升，《日經新聞》更顯示其支持度高達59%。

眾議院解散之際，執政聯盟在465席中佔305席，最大在野黨立憲民主黨則有110席。今次選舉有289個選區議席和176個比例代表議席，據《朝日新聞》民調，僅13%人計劃在比例代表議席投給立憲民主黨，遠遜於自民黨的47%。

「未來選擇選舉」 提萬億振經濟

岸田昨晚會見傳媒，重申將輸贏線定在執政黨能否取得過半議席。他稱大選為「未來選擇選舉」，盼民眾選出能開闢疫後新未來的人，又指會以數十兆日圓規模的大膽經濟對策為最優先事項。

路透社訪問逾260間日企意見，87%支持政府推出大規模額外預算，緩解疫情帶來的衝擊，其中40%企業要求斥資10兆至20兆日圓，23%更要求20兆至30兆日圓或以上。

立憲民主黨代表枝野幸男則稱，將就防疫措施、經濟政策及不誠實的政治3方面求變，又指5個在野黨組成的聯盟已協調，在220個選區形成在野黨和執政黨候選人一對一的局面。岸田提倡兼顧經濟增長和財富，被指模糊自民黨和立憲民主黨的政策差異，枝野則提出「沒有分配就沒有增長」，以分配為優先的經濟政策作支柱，並通過加強向富裕階層徵稅來確保財源。

（NHK/讀賣新聞/路透社）