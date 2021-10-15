世衛倡新專家再溯源 中方：不應政治化

世衛主任：了解源頭最後機會

根據世衛周三的聲明，提議26名專家出任SAGO諮詢小組成員，其中包括今年初曾到訪中國武漢參與聯合調查的荷蘭病毒學家庫普曼（Marion Koopmans）、丹麥流行病學者費舍爾（Thea Fischer）、越南生物學家阮洪（Hung Nguyen），以及中國動物健康專家楊運桂等人。世衛將會就專家名單作兩周的公眾諮詢。世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，希望有更多由世衛領導的國際代表團前往中國。

世衛總幹事譚德塞在聲明稱，「了解新病原體從哪裏來，對於預防未來爆發疫情大流行至關重要，並且需要廣泛的專業知識。我們對於從全球各地揀選出來的SAGO專家的才能感到非常滿意」。世衛緊急計劃執行主任瑞安（Michael Ryan）則表示，SAGO小組的工作可能是「了解新冠病毒源頭的最後機會」。關於新冠病毒源頭一直爭議不斷，早在今年2月，世衛專家組成員曾到訪武漢追查病毒源頭，但結論是新冠病毒「極不可能」來自武漢病毒研究所，可能源於自然界宿主。不過譚德塞其後承認，由於缺乏疫情初期在中國傳播的原始數據，令病毒源頭調查工作受阻。

中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會表示，中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。

（路透社/BBC/華盛頓郵報）