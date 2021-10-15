普京打能源牌 「制歐聯華」 促德准「北溪2號線」運作 願與華合建新管道

普京在莫斯科舉行的「俄羅斯能源周」會議上表示，天然氣市場不平衡，亦或不可預測，尤其是在歐洲。他說俄國履行了所有向歐洲輸送天然氣的合約，今年供應量更超越上年，表示準備好增加供應以滿足伙伴需求。

美智庫指普京「脅迫歐洲」

歐洲近期出現天然氣短缺，天然氣價格飈升至一年前的逾5倍，民眾要捱貴暖氣費和電費。同時，由俄羅斯經波羅的海通到德國的「北溪2號線」雖於上月鋪設完成，惟德國監管當局一直未批准其投入商業運作。西方輿論以至部分歐洲議員指俄羅斯蓄意限制供歐天然氣，正是為了迫德國加快批准「北溪2號線」投入使用。美國智庫「大西洋理事會」本月初在網站發表題為「歐洲正受普京的能源武器攻擊」的文章，指克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）上月中所說「顯然，北溪2號線盡快投入使用，可大大平衡歐洲天然氣價格，包括現貨市場」的這番話是「脅迫歐洲」。

普京前天駁斥俄國利用能源作為武器的指控，指「這只是出於政治動機的數落，沒有任何根據」。不過，他同時將「北溪2號線」與歐洲天然氣危機掛鈎，說：「德國監管機構應作決定，他們還未拿定主意。當然，如果我們能以這管道擴大供應，我百分百肯定，歐洲能源市場緊張情况將大幅紓緩，價格當然也受影響。這明顯不過。」

歐盟周三公布一系列應對能源價格飈升的措施，建議成員國短期内通過補貼、減稅及延後支付電費等方式協助解決燃眉之急，中長期則將探討歐盟是否聯合購買天然氣。一名歐盟官員坦言，這次能源價格的飈升是嚴重的警號，提醒歐洲必須加快潔淨能源轉型，逐漸戒掉對化石燃料的依賴。

俄電企倍增供應 助解華電荒

普京在會議上表示，中國是俄羅斯最可靠的伙伴，2021年俄中貿易額可能創下新的紀錄，俄中兩國能源合作取得豐碩成果。他說兩國正在開展液化天然氣合作項目，此外俄羅斯通過天然氣管道向中國供氣，輸氣量計劃可達到380億立方米。普京又證實，俄羅斯原則同意興建第二條通往中國的天然氣管道，這一條會經蒙古。中國多個省份近日鬧電荒後向俄求援。俄羅斯電力出口企業巨頭Inter RAO本月初表示，已應中國請求，將本月供應中國的電力增加一倍。俄媒《俄羅斯報》網站去年9月曾報道，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）已經啟動名為「西伯利亞力量-2」、經蒙古的俄中天然氣管道項目設計的勘測工作。

（紐約時報/路透社/CNN/中新社/自由亞洲電台）