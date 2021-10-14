拖欠鄰國電費　恐重回「黑暗時代」

乾旱影響發電 加劇糧食危機

阿富汗有一半電力來自烏茲別克、塔吉克和土庫曼，西部同時依賴伊朗供電，本地發電則主要來自水力，但受到乾旱影響。塔利班控制喀布爾時，阿國有電力公司有4000萬美元（約3.1億港元）現金，但塔利班未批准用這筆錢支付電力供應商。其營運總監表示，拖欠電費超過9000萬美元（約7億港元），鄰國有權根據合約斷電。塔利班亦因塔吉克庇護反塔利班領袖，與該國關係急轉直下。阿富汗國有電力公司前行政總裁努爾扎伊（Daud Noorzai）警告若不處理電費問題，恐構成人道災難，「停電將令阿富汗在電力和通訊都返回黑暗時代」。

聯合國糧食及農業組織指出，阿富汗目前的乾旱是約35年來最嚴重，估計1400萬人陷入糧食安全危機，佔總人口逾三分之一，料收成會較平均水平低15%。聯合國亦指乾旱威脅900萬阿富汗人的生計，34個省份中有25個受影響。除了農業，乾旱亦可能引發更廣泛問題，有分析指氣候變化或減少跨越阿富汗邊境的淡水流量，加劇與鄰國的緊張關係，阿富汗過去曾就水資源和伊朗爭執。乾旱亦可能加劇難民潮，並促使農民改種需要較少水的罌粟。

（華爾街日報）