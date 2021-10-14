阿富汗人道危機 歐盟允撥90億 G20緊急峰會商援助 稱不代表承認塔利班政權

歐盟宣布在早前承諾的3億歐元援助外，再向阿富汗及接收其難民的鄰國提供7億歐元援助。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，援助旨在避免阿富汗陷入「嚴重人道主義及社會經濟崩潰」，將透過國際組織直接支援阿富汗人民，不會經布魯塞爾未承認的塔利班臨時政府之手，重申歐盟已表明與阿富汗當局接觸的條件，包括尊重人權。

阿國央行90億美元遭凍結 物價失業率急升

塔利班今年8月中再度上台後，阿富汗面對國際孤立下的財政困境，央行近90億美元（約700億港元）資產遭海外銀行凍結，國內銀行現金耗盡，公務員未獲支薪，食物價格及失業率急升，入冬後恐爆發人道災難。歐盟關注阿富汗危機或引發2015年敘利亞內戰般的難民潮，盼通過提供資金穩定阿富汗局勢，並支援阿富汗和歐洲之間的國家，遏止進入歐洲的人流。塔利班周二在多哈首度跟美國及歐盟聯合代表團面對面會談，警告若西方繼續透過制裁向他們施壓，將直接影響全球安全，亦可能觸發經濟難民潮。在歐盟以外，日本和德國分別承諾提供約220億日圓（約15億港元）及6億歐元（約54億港元）援助。美國白宮聲明指，各國領袖談到有需要繼續專注反恐工作，包括應對「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）的威脅。

除了因休假缺席的英國首相約翰遜，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京亦未參與會議。莫斯科下周三將自行舉辦阿富汗會議，巴基斯坦、印度、伊朗及塔利班獲邀出席。

習近平普京未參與會議

中國在會前要求解除對阿富汗的經濟制裁，並解凍阿富汗的國際資產，但主要持有資產的美國和英國拒絕，峰會聲明亦未提及此事。聲明促塔利班打擊在國外活動的激進組織，未來人道救援應聚焦婦女和女童，並讓想離開阿富汗的人有安全通道出國。

（法新社/路透社/BBC/衛報）